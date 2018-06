Daniël Lohues op planken Oosterpoort

Na de succesvolle theatertour Vlier keert Daniël Lohues terug in de grote popzalen. Op 31 oktober staat de Drentse liedjesschrijver met volledige band in de Grote Zaal van De Oosterpoort.

Dit keert gaat Lohues met een elektrisch versterkte band op clubtour. Onder de naam Daniël Lohues - Elektrisch brengt hij een keuze van bandnummers uit zijn omvangrijke oeuvre van de afgelopen vijfentwintig jaar.



Zweet voor de kop



Zelf zegt Daniël er dit over: “Het wordt dampen, een popconcert, rock and roll, of hoe het ook heet. Fender om de hals. Gitaarversterker voluit. Zweet voor de kop."



Daniël Lohues - Elektrisch



Naast Lohues (gitaar en zang) bestaat de band uit Bernard Gepken (gitaar), Reyer Zwart (bas), Bram Hakkens (drums) en Ferry Lagendijk (toetsen).



Moi



Daniël Lohues kreeg voor zijn werk tot nu toe een Zilveren Harp, Edison, Annie M.G. Schmidtprijs, hij werd Ereburger van de gemeente Emmen, ontving de Dagblad van het Noorden Prijs, de Culturele Prijs van Oost-Nederland en een Buma Award voor zijn album Moi.