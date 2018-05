Culture Trail leidt hardlopers door culturele locaties

De Culture Trail begint in MartiniPlaza. De lopers kunnen daar hun startnummer ophalen. En daarna... Door de andere hallen? Of misschien door de foyer? Eenmaal buiten bij Martiniplaza ga je over een parcours van ongeveer 4 mijl (zo’n 6.5 a 7 km) via het Stadspark richting het centrum van Groningen.



Trappen, muziek en fotografen

Trappen horen bij een fun-run als Culture Trail en de organisatie schuwt ze zeker niet! Toch zal je als deelnemer niet snel last krijgen van vermoeidheid, want de lopers krijgen met muziek langs de route en voldoende fotografen genoeg prikkels. De fotografen gaan hun best doen om alle deelnemers op hun mooist vast te leggen. Samen met de custom medialle bij de finish vormt dat een mooie blijvende herinnering!



Geheim: de finish

De organisatie heeft inmiddels alweer een flink aantal locaties vastgelegd waar de lopers doorheen mogen rennen. Zo doet de route onder andere Pathé, Prins Claus Conservatorium, de Oosterpoort, het Groninger Forum, de Synagoge Groningen, Newscafe The Club, GRID, Bij Vrijdag en de Martinitoren aan. Je komt hier op 3 juni door (opname)studio’s, artiesteningangen, filmruimten en uiteraard backstage area. Voor je het weet ben je al weer bij de finish! En waar die is? Dat blijft nog even geheim.



Inschrijven

Belangstellenden kunnen zich inschrijven op de website van de Culture Trail. Bekijk hieronder een trailer van het evenement.