Culinaire Verleiding in het Noorderplantsoen

Van foodtrucks en eetstands, tot Surinaamse roti en Hollandse runderstoofpot; van biologisch tot lekker ongezond. Een culinaire happening voor foodliefhebbers, fijnproevers en kookgekken, zo belooft de organisatie.



Het festival doet zijn naam eer aan: de bezoekers worden verleid met de meest lekkere hapjes, van fingerfood tot streetfood en andere lekkernijen. Alle foodtrucks samen vormen één groot pop-up restaurant. Het festival biedt meer dan eten alleen. De bezoekers kunnen meedoen aan verschillende (culinaire) workshops, er is muziek en ook aan vermaak voor de kleintjes is gedacht. Bovendien zijn er optredens van diverse bands en stand-up comedians.



Entree



De Culinaire Verleiding is alle drie de dagen gratis toegankelijk.