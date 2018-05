CBK en NP3 lanceren interactieve kunstmanifestatie MARKER op Grote Markt

Vandaag (donderdag 31 mei) opent de nieuwe kunstmanifestatie MARKER op de Grote Markt in Groningen. Met de Grote Markt als inspiratiebron ontwikkelden zes kunstenaars interactieve kunstwerken: Ruben Boxman, Henri van Hoeve, Sarah Janssen, Lee Mc Donald, Bert Scholten en Albert Westerhoff. De kunstwerken spelen in op het gebruik van het plein, de cultuurhistorie, de kenmerkende architectuur of de invloed van technologie. Bewoners en bezoekers worden uitgedaagd met een frisse en kritische blik naar de Grote Markt te kijken.

In Groningen is veel aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Vernieuwingen in de binnenstad leiden tot een andere beleving van de Grote Markt. Groningen zoekt naar manieren om de openbare ruimte nieuw leven in te blazen en een aantrekkelijk plein in te richten voor bewoners en bezoekers. MARKER is daarom nu het podium voor beeldend kunstenaars, die de vrijheid kregen om vanuit hun kunstenaarschap te reageren op de Grote Markt.

De zes kunstwerken bieden een breed spectrum aan disciplines, variërend van nieuwe media, performances tot architectuur. Zo komen bekende Groningers weer tot leven en kun je het cultureel erfgoed proeven, naar grote hoogtes klimmen en de binnenstad letterlijk en figuurlijk in beweging zetten.

Met de kunstmanifestatie MARKER voegen CBK en NP3 hun expertise en netwerken samen. Enerzijds om regionale kunstenaars te stimuleren en te ondersteunen in de (door)ontwikkeling van hun kunstenaarschap, door hen een opdracht te verstrekken voor het maken van een kunstwerk in de openbare ruimte. Anderzijds willen CBK en NP3 met MARKER een nieuw publiek podium creëren die de kunstsector in Noord-Nederland versterkt en zichtbaar maakt.

MARKER biedt een extra programma met dagelijks rondleidingen en kunstenaarsgesprekken om 19.30 uur, educatie en tentoonstellingen bij NP3 en CBK Groningen. Kijk voor meer informatie op www.marker.events

MARKER is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Groningen, Mondriaan Fonds, BNG Cultuurfonds, H.S. Kamminga Fonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Kunstraad Groningen,

Het Fonds / Groningen City Club, Emmaplein Foundation, Merckt: Mensenborgh Projecten & Plegt-Vos en De Drie Gezusters.