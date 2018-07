Bowlingbaan ‘Kartracing & Bowling’ bij Kardinge heropend

Bowlen met het hele gezin, als bedrijfsuitje, in je eentje of met je geheime vriendin: dat is allemaal mogelijk bij de in Groningen volledig verbouwde bowlingbaan bij ‘Kartracing & Bowling’, vlakbij Karinge. Daar werd officieel de bowling baan heropend, volgens sommigen nu de mooiste bowlingbaan van Nederland, en ideal voor een gezellig uitje.

De baan is volledig verbouwd en heeft een nieuw interieur. De verbouwing van de bowlingbaan vormde het laatste onderdeel van een complete opknapbeurt en gedaanteverwisseling van het evenementencentrum. Een groep bevriende ondernemers nam het kart- en bowlingcentrum onlangs over en besloot om flink wat vernieuwingen door te voeren.

Alles aangepakt



"We begonnen met een nieuwe kartvloot, de verbouwing van de kartbaan, het restaurant en de businessroom”, legt Gerben de Groot uit. “Later zijn ook nieuwe kinder- en minder validenkarts aangeschaft. De realisatie van misschien wel de mooiste bowlingbaan van Nederland geldt als de grote finale van de verbouwing.” De ondernemers hebben alles aangepakt: van interieur tot verlichting en van design tot een nieuwe bar.



Er is nu ook een lift in het gebouw, waardoor de bowlingbaan voor iedereen toegankelijk is. “Dat was een lang gekoesterde wens”, aldus De Groot.



Drukke zomer



Kartracing & Bowling Groningen gaat een drukke zomer tegemoet. "Traditioneel krijgen we naast onze vaste gasten ook veel campinggasten uit de omgeving over de vloer, die graag een heat karten op onze snelle baan”, zegt Menno Oomkens. “Deze zomer staat in het teken van mooie combideals voor zowel karten als bowlen met in de nazomer de start van Kart Academy, waar kinderen gedurende 3 zondagochtenden de fijne kneepjes van het vak leren.”





De bowlingbaan is vanaf woensdag 13 juni weer in gebruik en iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen en een uurtje te bowlen. Reserveren kan via 050-5474747 of kartbaangroningen.nl.​