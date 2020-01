Bloedstollend spannende ’24 Hour Plays’: in 24 uur een theaterstuk maken én uitvoeren

Het lijkt onmogelijk: in 24 uur een heel toneelstuk op de planken brengen. Deelnemers aan de ‘24 Hour Plays Groningen’ gaan de uitdaging aan: in precies 24 uur moeten ze een theatervoorstelling bedenken. Als de tijd om is, zullen de acteurs het stuk opvoeren voor een groot publiek in De Oosterpoort. Het bloedstollende evenement gaat van start op zaterdag 25 januari. De volgende dag, zondag 26 januari, kan het publiek in De Oosterpoort het resultaat bekijken. Én een winnaar aanwijzen.