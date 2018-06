Bijzondere expositie 'Stardust & Chicken Soup' in Synagoge Folkingestraat

Onder de titel Stardust & Chicken Soup is deze zomer in Synagoge Groningen een bijzondere expositie van studenten van kunstacademie Minerva te zien. De studenten lieten zich inspireren door het Joodse verleden van de Folkingestraat waaraan de synagoge staat. Daarmee treden zij in de voetsporen van kunstenaars die in 1997 een vergelijkbaar project uitvoerden onder de titel Verbeeld Verleden.

Verbeeld Verleden was 21 jaar geleden een initiatief van het Centrum Beelden Kunst namens de gemeente Groningen. Zij schreef een kunstopdracht uit ter herinnering aan het Joodse verleden van de Folkingestraat. Vijf kunstenaars gingen destijds aan het werk om de geschiedenis van de straat vanuit verschillende invalshoeken te belichten: Gert Sennema (Portaal), Joseph Semah (Galgal Hamazalot), Marijke Gemessy (het Voorgesneden Paradepaard), Peter de Kan (Ook hier) en Allie van Altena (zonder titel). Van Altena is nu mede-organisator van Stardust & Chicken Soup.



Herinterpretatie De expositie Stardust & Chicken Soup toont hoe een nieuwe generatie kunstenaars naar het verleden en de toekomst kijkt. Synagoge Groningen nodigde studenten van de Groninger kunstacademie Minerva uit om daarover na te denken. Ook kregen ze de opdracht om de kunstwerken van 21 jaar geleden te herinterpreteren. Het resultaat is een zeer gevarieerde expositie met verrassende en spraakmakende artistieke creaties.

Sterren en Kippensoep De opmerkelijke titel verwijst naar het jodendom en het verleden, naar het Hogere én het alledaagse. Stardust heeft betrekking op de vele eeuwige sterren in het plafond van de Groninger synagoge. Chicken Soup is uiteraard het smakelijke voorgerecht dat in de traditionele Joodse keuken zelden ontbreekt. Maar de titel verwijst ook naar de expositie: hoog boven de hoofden van de bezoekers ontrolt zich een kunstwerk als metafoor voor hoop en op een aantal zondagen wordt er kippensoep geserveerd aan de leestafel.