Bijzondere avond in Oosterpoort met Philip Glass, Iggy Pop en Lavinia Meijer

Het is voor het eerst dat deze drie artiesten samen op het toneel staan met een eigen voorstelling. Spoken word voorgedragen door Iggy Pop met zijn kenmerkende diepe stem, het geluid van Lavinia’s innoverende harpspel en de wereldberoemde muziekstukken van componist Philip Glass komen samen in deze unieke voorstelling. Een Avond met Philip Glass, Iggy Pop en Lavinia Meijer is op 9 juni 2020 te zien in De Oosterpoort.



Lavinia Meijer

Harpiste Lavinia Meijer geeft solo-concerten over de hele wereld, van Carnegie Hall NYC tot de Seoul Arts Center. Ze is een van de meest innoverende muzikanten van deze tijd en werkte meerdere keren met Glass samen. Lavinia bewerkte o.a. zijn Metamorphosis en Etudes voor de harp en bracht in 2012 een album uit met een eigen interpretatie van de muziek uit de film The Hours, gecomponeerd door Philip Glass, die een Platina-status behaalde.



Iggy Pop

Iggy Pop, de legendarische Amerikaanse zanger, songwriter, producent en acteur, Grammy Award-winnaar (Lifetime Achievement Award 2020) en met zijn band The Stoogessinds 2010 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Iggy Pop wordt alom erkend als een van de meest dynamische artiesten aller tijden en bracht als een van de eerste zowel de punk uit de jaren '70 als de grunge uit de jaren '90 op het podium. Hij heeft een legendarische carrière opgebouwd en hij wordt gewaardeerd door zowel critici als door de cult-scene. Iggy Pop is een muziekinnovator met een divers muzikaal portfolio en is samenwerkingsverbanden aangegaan die zich uitstrekken over het muzikale spectrum van David Bowie, Josh Homme, Goran Bregovic, Alva Noto en momenteel o.a. met Sarah Lipstate en Leron Thomas.



Philip Glass

Philip Glass, geboren in Baltimore, Maryland, studeerde af aan de Universiteit van Chicago en de prestigieuze school voor muziek, Juilliard. Omstreeks 1974 begon hij met een aantal innovatieve projecten dat een grote verzameling nieuwe muziek voortbracht voor The Philip Glass Ensemble en voor de Mabou Mines Theatre Company. De absolute hoogtepunten in deze periode waren Music in Twelve Parts en de historische opera Einstein on the Beach, waarvoor hij samenwerkte met Robert Wilson. Sinds Einstein heeft Glass zijn repertoire uitgebreid met muziek voor opera, dans, theater, kamerensembles, orkest en film. Voor zijn muziek heeft hij Oscarnominaties ontvangen (Kundun, The Hours, Notes on a Scandal) en een Golden Globe (The Truman Show).



Samenwerking tussen de artiesten

Lavinia Meijer ontmoette in 2016 Iggy Pop en Philip Glass in Carnegie Hall tijdens een optreden. Naast dat Philip Glass bekend staat om zijn muziek voor opera, film, eigen composities en samenwerkingen met diverse artiesten (i.e. Ginsberg, Woody Allen, David Bowie), weet hij artiesten uit verschillende genres bij elkaar te brengen. Zo is ook het gezamenlijke initiatief ontstaan tussen de drie artiesten om deze voorstelling te geven.



Kaartverkoop

Een Avond met Philip Glass, Iggy Pop en Lavinia Meijer is dit jaar in een select aantal concertzalen te zien in Nederland. Kaarten zijn vanaf vrijdag 24 januari te koop via www.spotgroningen.nl.



An Evening with Philip Glass, Iggy Pop and Lavinia Meijer

Dinsdag 9 juni

SPOT/De Oosterpoort

€ 57,50 (incl. servicekosten)

Tickets en meer info