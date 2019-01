Bijzonder winterfestival Grasnapolsky naar De Toekomst

Na vijf succesvolle jaargangen in en rond Radio Kootwijk op de Veluwe, strijkt het winterfestival Grasnapolsky dit jaar neer in De Toekomst in Scheemda. In het bijzondere en veelzijdige festivalprogramma op 8, 9 en 10 februari – met als toepasselijk thema ‘De Toekomst is Onderweg’ - spelen de voormalige strokartonfabriek, zijn omgeving en de geschiedenis van Oost-Groningen een belangrijke rol.