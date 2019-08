Bijzonder concert van orkest NNJO en topmusici in Roden

Het Noord Nederlands Jeugd Orkest is een symfonisch blaasorkest (harmonieorkest met uitgebreide bezetting) voor ambitieuze musici in de leeftijd van 14 t/m 29 jaar. Het NNJO is een kweekvijver voor jong muzikaal talent uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De 70 orkestleden studeren aan de noordelijke conservatoria in Groningen, Zwolle en Enschede of aan de plaatselijke muziekscholen.



De doelstelling is om op een hoog muzikaal niveau te presteren en een positieve bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling in Noord Nederland. Sinds maart 2012 staat het NNJO onder leiding van chef-dirigent Erik Janssen. In Roden zal het NNJO die diverse kanten van hun muzikale mogelijkheden laten horen, waardoor het een concert wordt met mooie melodieën, klassiekers, spektakelstukken en natuurlijk ook nummers die vooral jongeren zullen aanspreken. Het is tenslotte een orkest voor jonge mensen.



Een deel van het programma wordt ingevuld door violiste Myrthe Helder en pianist Frank van der Laar. Myrthe Helder (Groningen 1983) studeerde onder andere aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, de Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam en de Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Hier haalde zij haar masters met Auszeichnung, met hoogste onderscheiding. Al op jonge leeftijd behaalde zij eerste prijzen op verscheidene concoursen, zoals het IPMC, het Prinses Christina Concours en het Charles Hennen Concours. In 2006 behaalde zij de finale van het Canetti International Violin Competition in Versailles. Myrthe Helder speelde in de grote concertzalen over de hele wereld. Op dit moment speelt ze regelmatig mee met het Concertgebouworkest, het NNO en ze is artistiek leider van “Club Classique”.



Frank van de Laar (Laren, 1965) sloot in 1989 zijn studie aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Jan Wijn af met de hoogst denkbare onderscheiding. In 1987 won hij de derde prijs op het Internationale Brahms Concours te Hamburg en in 1988 behaalde hij de eerste prijs op het Postbank-Sweelinck Concours. In datzelfde jaar debuteerde hij in de grote zaal van het Concertgebouw. Daarna volgden optredens in binnen- en buitenland, die door pers en publiek warm werden onthaald, elkaar in hoog tempo op. Hij gaf concerten in Amerika, Azië en bijna alle landen van Europa, waarbij vele prijzen en onderscheidingen hem ten deel vielen. Talloze radio- en televisieopnamen legden zijn uitvoeringen vast en hij heeft inmiddels meer dan vijfentwintig cd's uitgebracht.



Kaartverkoop

Kaarten voor het bijzondere concert zijn tegen een voordelig tarief te koop bij Boekhandel Daan Nijman. Dat kan ook via de online ticketservice van de boekhandel.



Wat ’n Kunst

De derde editie van het festival ‘Wat ’n Kunst’ zet Roden op vrijdag 23 augustus, zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus volledig in het teken van kunst, muziek en gezelligheid. Op het programma staan masterclasses van top-kunstenaars, muzikale optredens van het Noord Nederlands Jeugd Orkest (NNJO) en andere artiesten. Op zaterdagmiddag is er een grote Kunstmarkt met kunstenaars aan het werk en muziek van onder andere Brassband De Bazuin Oenkerk, Marike en Robin Tinge ( finalist Voice Kids). Ook is er een Walking Dinner met muziek op zes terrassen en een bijzonder Kunstgala met onder andere de bekendmaking winnaar van de nieuwe Kunst & Cultuur Award Noordenveld.



Meer informatie is te vinden op www.watnkunst.nl.