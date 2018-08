Ballon Fiësta: tientallen luchtballonnen kleuren luchtruim boven Meerstad

Meerstad staat komend weekend in het teken van het tweedaagse luchtballonnen- en waterspektakel: Ballon Fiësta Meerstad. Zowel vrijdag als zaterdag stijgen er zo’n dertig luchtballonnen op.

Het gaat niet alleen om traditionele luchtballonen, maar ook om diverse special shapes. Primeurs tijdens deze editie zijn hond Rocky en stripfiguren Calimero en zijn vriendinnetje Priscilla. Daarnaast komt ook de kip dit jaar voor het eerst naar Meerstad. Deze ballon stijgt niet op maar je kunt er wel in rondlopen. De absolute eyecatcher van deze negende editie is ‘De Motor’, die met een omvang van maar liefst 38 meter hoog en 44 meter breed de grootste ballon is van Europa.



Ook het aanvullende programma biedt volop vertier, met diverse activiteiten en shows op en bij het Woldmeer. Beide avonden worden afgesloten met een ‘Night Glow’, waarbij de luchtballonnen als levensgrote lampionnen de omgeving verlichten op de maat van de muziek.



Programma



Bezoekers van Ballon Fiësta Meerstad zijn vanaf 17.30 uur van harte welkom op het evenemententerrein. Naar verwachting zullen de eerste ballonnen rond 18.45 uur het luchtruim kiezen.