Backstage Comedy Tour doet op 9 mei MartiniPlaza aan

Op 9 mei doet de Backstage Comedy Tour MartiniPlaza aan. Op allerlei onverwachte plekken in het Groningse evenementencomplex geven comedians, waaronder Javier Guzman, die avond kleine shows.

Het publiek wordt ontvangen in de theaterzaal, waarna de grote groep wordt opgedeeld in meerdere kleinere groepen. Zij worden achter de schermen van het theater langs verschillende korte comedyshows geleid, waarbij de groepsgrootte steeds wordt aangepast aan de beschikbare ruimte.



De gang, de kleedkamers, het zij-toneel, de werkplaats, de kantoren, die plekjes, die hoekjes, die ruimten in het theater, die gewoonlijk niet getoond worden. Juist daar wordt het publiek voor een kleine, ludieke voorstelling van hooguit een kwartiertje uitgenodigd.



De Backstage Comedy Tour begint op donderdag 9 mei om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.martiniplaza.nl.