Armin van Buuren, Martin Garrix en andere top-dj’s op foto’s in Groninger Museum

Vanaf 17 januari 2019 presenteert het Groninger Museum de tentoonstelling DVOTION van de befaamde Nederlandse fotograaf Claude Vanheye, die met deze tentoonstelling zijn 50-jarig jubileum viert. Hij maakte iconische foto’s van onder anderen Jimi Hendrix, John Lennon, Frank Zappa, David Bowie, Mick Jagger, Grace Jones, Kate Bush, Michael Jackson en talloze andere poplegenden.



In de laatste jaren heeft Vanheye een opmerkelijke serie portretten van wereldbekende dj’s gemaakt, die onder de verzamelnaam DVOTION internationaal geëxposeerd zal worden. Deze eerste tentoonstelling in het Groninger Museum is dan ook een wereldpremière.



DVOTION toont zijn portretten van internationale top-dj’s als David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Sven Väth, Adam Beyer en natuurlijk ook Nederlandse dance heroes als Martin Garrix, Afrojack, Armin van Buuren, Hardwell en Oliver Heldens.



Vanheye heeft per se niet, zoals de doorsnee dj-fotograaf nastreeft, zoveel mogelijk dynamiek in het beeld willen leggen, maar juist het tegenovergestelde: totale verstilling, een freeze frame waarin de dj bevroren is in het moment. Hierdoor doen de foto’s enigszins denken aan Renaissance-portretten, met soms romantische of sensuele expressies.