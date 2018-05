De Oosterpoort is zaterdag 20 oktober voor de derde keer het decor van 40UP. Zoals de naam al een beetje doet vermoeden, zijn 40-plussers de doelgroep van het dansfeest.

Van 21.00 uur ’s avonds tot 3.00 uur s’ nachts draait een DJ de beste dansnummers: bekende klassiekers maar ook hits van nu.



Er is ook een VJ-show, en wie even uit wil rusten van zijn dancemoves kan terecht in de lounge area.