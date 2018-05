WK wielrennen in 2020 lijkt ver weg; nu provincie Groningen geen financiële steun geeft

Komt nog bij dat Gedeputeerde Staten in Drenthe al had aangegeven met vijf miljoen over de brug te komen op het moment dat de collega's in Groningen akkoord zouden gaan. Hierdoor zullen de Drenten zich ongetwijfeld gaan beraden, wat nu te doen. In Groningen speelde de fractie van de Partij van de Arbeid een cruciale rol. De fractie onder leiding van Gert Engelkens stemde uiteindelijk tegen, waardoor het voorstel het niet haalde. Volgens de PvdA zaten er teveel open eindjes in het verhaal. Wat de WK organisatie parten speelt is dat een aantal recente WK's financiële drama's werden. In dit geval zouden de financiële risico's bij de provinciale overheden komen te liggen. Dat zag de PvdA niet zitten.



De WK organisatie leek nogal verrast, terwijl in eerste termijn een aantal weken geleden al duidelijk was dat het een moeilijk verhaal zou worden. De vraag is nu of Groenewold en co zich kunnen herpakken om met een alternatief te komen waarbij provinciale steun uit Groningen geen randvoorwaarde is. Hoe en of dit gaat gebeuren zal de komende weken blijken. Groenewold liet al weten dat er niet direct een Plan B klaar ligt.