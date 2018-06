WK 2020 in Groningen en Drenthe lijkt verkeken; toewijzing aan het Italiaanse Veneto

Het lijkt erop dat het WK wielrennen in 2020 definitief niet in Groningen en Drenthe verreden wordt. Volgens de Italiaanse wielerwebsite TuttoBici heeft de internationale bond de UCI het evenement toegewezen aan de regio Veneto in Noord-Italië. De voorwaarde zou zijn dat de lokale organisatie wel in staat is om de komende twee maanden de benodigde tien miljoen euro bij elkaar te krijgen.

Veneto was al langer in beeld voor 2020, maar leek niet in staat om het financieel rond te krijgen. Om die reden kwam de UCI bij de organisatie van het WK in Groningen en Drenthe uit met het verzoek om te kijken of het mogelijk was om de plek van de Italianen in te nemen. Dat mislukte toen Provinciale Staten van Groningen het voorstel om 5,8 miljoen beschikbaar te stellen, als onderdeel van de financiële dekking, wegstemde. Daardoor viel een belangrijke pijler weg en was het voor de organisatie, met onder andere Renate Groenewold in de gelederen, ondoenlijk geworden om verder te gaan op de ingeslagen weg. Met nu de vermoedelijke toezegging aan Italië is het voor 2020 in Groningen en Drenthe dan definitief voorbij.