Winsum blijft Healthy Ageing Tour trouw; tijdrit op zaterdag 13 april

De Healthy Ageing Tour doet net als de laatste jaren ook in 2019 Winsum aan. Winsum is de locatie van de ochtendetappe op zaterdag 13 april in deze internationale etappekoers voor vrouwen: een individuele tijdrit over vijftien kilometer. Om 10 uur klinkt het eerste startsignaal, om 12.15 uur wordt de finish van de laatste renster verwacht.

Winsum is een trouwe etappeplaats in de Healthy Ageing Tour. Ook nu de gemeente na een herindeling onderdeel maakt van de nieuwe gemeente Het Hogeland, een fusie van de gemeenten Winsum, De Marne, Bedum en Eemsmond. De voormalige organisator van het NK Tijdrijden krijgt daarom een etappe, die doorslaggevend zal zijn in het eindklassement van de ronde, welke vorig jaar gewonnen werd door Amy Pieters. Chantal Blaak won in 2018 net als in 2016 de prachtige waaieretappe.

Koersdirecteur Thijs Rondhuis is blij dat Winsum als onderdeel van de nieuwe gemeente Het Hogeland ook de komende jaren een vaste etappeplaats in de Healthy Ageing Tour is. “In het centrum zullen op zaterdagochtend veel activiteiten zijn, waaronder live uitzendingen van radio Simone FM en zullen er live artiesten gaan optreden. Daarmee gaan sport en amusement hand in hand in deze sportieve gemeente.”

Wethouder Harmannus Blok toont zich ook content. “De Healthy Ageing Tour is een jaarlijks terugkerend evenement in Winsum, het is mooi dat het gelukt is dit evenement te behouden voor Winsum. Extra mooi is dat we dit jaar de tijdrit hebben, zodat de beslissing in het klassement wel eens in onze gemeente zou kunnen vallen. Ik ben verheugd dat er met live artiesten een echte centrumactiviteit van is gemaakt. M­­et het winkelende publiek op zaterdagochtend moet dat welhaast een mooi evenement worden.