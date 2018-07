Voorbereiding Lycurgus internationaal; met trips naar Portugal, België en Duitsland

De voorbereiding op het nieuwe seizoen van Abiant Lycurgus is rond. Het zwaartepunt van de voorbereiding ligt in Portugal, waar deelgenomen wordt aan een groot internationaal toernooi in Lissabon. Op uitnodiging van Benfica is de selectie en staf vijf dagen te gast in de Portugese hoofdstad.

De eerste training is gepland op donderdag 16 augustus om 14.00 uur in het Alfa-college Sportcentrum. De wedstrijd om de Supercup tegen bekerwinnaar Taurus is zaterdagavond 29 september om 20.00 uur in dezelfde hal. De voorbereiding begint met de inmiddels traditionele tour door de regio. Het gaat om oefenduels in Heerenveen (1 september), Uithuizen (7 september), Kollum (8 september) en Emmen (9 september). Het weekend erna staat in België een drieluik tegen Haasrode Leuven, de nummer vijf van vorig seizoen in de Belgische EuroMillions League, gepland. Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 september wordt in Leuven gespeeld. Het tijdstip van deze duels is nog niet bekend.

Op maandag 17 september begint een trainingsstage in Lissabon. Hier worden minimaal drie en wellicht vier wedstrijden gespeeld. Daarnaast wordt er dagelijks getraind. Tegenstanders zijn onder andere de nummer twee van Portugal, Benfica, en Monza, de nummer tien uit de Italiaanse Serie A1 van vorig seizoen. Vervolgens gaat Abiant Lycurgus op zaterdag 22 en zondag 23 september naar een internationaal toernooi in Lüneburg. De deelnemers zijn Panasonic Panthers uit Japan, KPS Stocznia Szczecin uit Polen, vorig jaar twaalfde in de Plusliga en de organiserende club SVG Lüneburg. De Duitsers waren afgelopen seizoen zevende in de Bundesliga.

Op 29 september wordt met de Supercup gestreden om de eerste prijs van het seizoen. Een week later begint de competitie.