Vier spelers FC Groningen in voorselectie Jong Oranje

Bondscoach Erwin van de Looi heeft vier spelers van FC Groningen opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje voor een kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus op dinsdag 10 september. Het gaat om Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis, Deyvaisio Zeefuik en doelman Jan Hoekstra.

Van de Looi heeft voorlopig 32 spelers geselecteerd. De definitieve selectie wordt op 30 augustus bekendgemaakt. Het duel tegen Jong Cyprus is de eerste in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 dat in Hongarije en Slovenië wordt georganiseerd. Er doen 16 landen mee. Hongarije en Slovenië zijn als thuisland automatisch gekwalificeerd. Jong Wit-Rusland, Jong Noorwegen, Jong Portugal en Jong Gibraltar zijn de andere tegenstanders van Jong Oranje.