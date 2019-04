VEV'67 schrijft historie met plaatsing voor landelijke KNVB-beker

Financieel is het ook aantrekkelijk. Het halen van de halve finale betekent dat de penningmeester maar liefst 10.000 euro op de bankrekening tegemoet kan zien. VEV'67 komt uit in de tweede klasse op zaterdag. De Friezen spelen op hetzelfde niveau op zondag. Op papier een duel waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd zouden moeten zijn. In de praktijk was dat ook zo, maar de thuisploeg scoorde op belangrijke momenten. Pas vijf minuten voor tijd viel de beslissende 3-1.



Na een half uur spelen namen de gasten de leiding. Amper een minuut later maakte de ervaren Raymond Bolt de gelijkmaker en kort voor de pauze maakte zaalvoetballer Rense Dijk 2-1 uit een strafschop. In de tweede helft was het lange tijd tegenhouden, omdat de gasten op jacht gingen naar de 2-2. De gelijkmaker kwam er niet. Vijf minuten voor tijd kopte Arjan de Vries raak en in de blessuretijd maakte Arjan Feenstra aan alle onzekerheid een einde. In de halve finale speelt VEV'67 wederom thuis. Dan is VV Winsum de tegenstander. Zij versloegen BCV uit Bergum dinsdag in Winsum met 3-1.