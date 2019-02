Trio van Donar sluit WK-kwalificatie bij Oranje af met nederlaag

Het Nederlands basketbalteam heeft de laatste WK-kwalificatiewedstrijd verloren. De Donar spelers Shane Hammink, Rienk Mast en Arvin Slagter moesten toezien dat Polen in Gdanks met 85-76 te sterk was. Het was de zesde nederlaag op rij voor de Orange Lions, daardoor was in een eerder stadium al duidelijk dat kwalificatie voor het WK in China niet tot de mogelijkheden behoorde.

Oranje begon de kwalificatie-reeks nog vrij aardig met drie zeges in de eerste zes wedstrijden, maar daarna kwam vrij snel de klad erin. Het lukte niet meer om een rol van betekenis te spelen in de poule waar Litouwen, Italië en Polen zich voor het WK wisten te kwalificeren. Hammink was samen met Roeland Schaftenaar topscorer met twaalf punten. Mast maakte deel uit van de starting-five. Slechts een schrale troost in de wetenschap dat kwalificatie ver weg was en de kwalificatie voor het EK pas in november begint. Gevolg is de drie Groninger internationals nu weer volledig beschikbaar zijn voor hun club Donar.