Tien internationals namens FC Groningen op pad

Hrustic probeert met Australië de volgende stap te zetten richting het WK van 2022. Op donderdag 14 november wordt de uitwedstrijd tegen Jordanië gespeeld. Benschop speelt op vrijdag 15 november in de Nations League een thuiswedstrijd met Curaçao tegen Costa Rica. Memisevic stuit met Bosnië-Herzegovina op 15 november in het kader van EK-kwalificatie op een thuiswedstrijd tegen Italië. Drie dagen later volgt een uitduel tegen het nietige Liechtenstein.



Itakura oefent komende zondag met Japan onder-22 tegen de leeftijdsgenoten van Columbia. Jong Oranje speelt komende donderdag in de EK-kwalificatie op Gibraltar. Bondscoach Erwin van de Looi riep Kaj Sierhuis, Deyovaisio Zeefuik en doelman Jan Hoekstra op. Op dinsdag 19 november volgt nog een oefenduel met Engeland in Doetinchem. Romano Postema, die nog niet speelde, is met Oranje onder 17 nog actief op het WK onder 17 in Brazilië.



Tot slot zijn ook Daniël van Kaam, Tomas Suslov, Oskari Sallinen in hun leeftijdsklasse opgeroepen voor respectievelijk Oranje onder 20, Slowakije en Finland.