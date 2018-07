Teddy Gipson (38) speelt ook komend seizoen bij Donar

In oktober 2017 kwam de Amerikaan naar Groningen voor een tijdelijk contract. Vervolgens bleef hij het hele seizoen bij Donar en won hij met zijn team de NBB Beker en het Landskampioenschap. Gipson was onder de fans populair omdat hij veel ervaring in Europa heeft. Gipson speelde vooral als backup van de pointguard- en de guard-positie.



Met de komst van Teddy Gipson bestaat de selectie nu uit 11 spelers. In de komende periode zal nog één speler worden toegevoegd.



Naast Teddy Gipson keren ook Jason Dourisseau, Arvin Slagter, Sean Cunningham, Drago Pasalic, Thomas Koenis, Tim Hoeve en Rienk Mast weer terug. De club contracteerde ook de Amerikanen Jobi Wall en Jordan Callahan. Ook de Nederlandse international Shane Hammink speelt dit jaar in Groningen.