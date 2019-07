Talenten roeivereniging De Hunze naar WK in Tokio

Ze werden door de roeibond geselecteerd na een voor de Hunzejunioren bijzonder succesvol seizoen. De afgelopen maanden wonnen de Groningse wedstrijdroeiers ruim veertig keer op een nationale wedstrijd. Aan het eind van het wedstrijdseizoen won de ploeg de zogenoemde ARB-beker voor de meest succesvolle roeivereniging van Nederland. Daarbij lieten ze alle andere clubs achter zich.



Naast de WK-selectie voor Van der Sluijs en Mebius vaardigt de roeibond nog eens vier Hunzeroeiers af naar de zogeheten Coupe de la Jeunesse, het officieuze junioren-EK in augustus in Italië. Wouke Mollema (17) en Marg van der Wal (15) starten daar met roeisters van andere Nederlandse verenigingen in de acht en roeien daarnaast nog in de skiff. Lucas Keijzer (16) en Tijn Lubbert (16) starten de Coupe in de acht.

De Coupe de la Jeunesse wordt van vrijdag 2 augustus tot en met zondag 4 augustus gehouden in het Italiaanse Corgeno. Het wereldkampioenschap in Tokio duurt van 7 augustus tot en met 11 augustus.