Supportersactie Ticket voor de Toekomst gaat gewoon door

De initiatiefnemers onder leiding van Peter Hanning heeft een update op de crowdfundingspagina geef.nl geplaatst. 'De actie is sinds 11 maart gestart. Sindsdien is er veel sympathie en enthousiasme, iedereen pakt het positief op! Dit heeft geleid tot een nieuwe sponsor, Nedmag. Hoe dit contract er inhoudelijk uit komt te zien, is nog onduidelijk. Wel geven ze aan dat dit seizoen gered is en dat er serieus nagedacht wordt over de toekomst. Voor ons gaat de actie natuurlijk gewoon door! We zijn strijdvaardig en stellen een nieuw doel: een fundament voor de toekomst van topvolleybal in Groningen! Samen. #schouderaanschouder!'

Nedmag heeft aangegeven om in eerste instantie redding te brengen voor het huidige seizoen. Recent werd duidelijk dat de landskampioen een tekort van 150.000 euro heeft voor het lopende seizoen. Of Nedmag ook in is voor het hoofdsponsorschap moet blijken. Daarvoor zijn beide partijen met elkaar in overleg.