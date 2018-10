Super Sunday op 11 november gaat door

Op zondag 11 november kunnen fans van FC Groningen, Donar en Abiant Lycurgus hun hart ophalen tijdens Super Sunday. FC Groningen speelt die dag vanaf 12.15 uur de Derby van het Noorden tegen sc Heerenveen in het eigen Hitachi Stadion. Later op de middag spelen Donar en Lycurgus na elkaar in MartiniPlaza. Het idee is afkomstig van manager Reint-Jan Auwema van Lycurgus. Hij wil kijken hoe hij meer publiek naar de landskampioen volleybal kan trekken.

Het idee was al wereldkundig gemaakt en het Dagblad van het Noorden meldt nu dat het definitief doorgaat. Het was de bedoeling om met één kaartje naar alle drie de wedstrijden te kunnen, maar dat lukt niet meer. FC Groningen haakt in de communicatie van Super Sunday wel aan, maar er zijn al dusdanig veel kaarten verkocht dat dit niet meer terug te draaien is. Nadat de wedstrijd van de FC rond 13.45 uur klaar is, wacht om 15.00 uur Donar tegen Apollo Amsterdam en vanaf 18.00 uur begint de topper Lycurgus tegen Draisma Dynamo.



Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen is er toestemming vanuit de volleybalbond Nevobo om op de basketbalvloer te spelen. Normaal gesproken wordt hier een volleybalvloer overheen gelegd wanneer Lycurgus in MartiniPlaza speelt, maar dat kost veel te veel tijd. In dit geval moet binnen een uur alles omgebouwd worden. De wens van Auwema is om zoveel mogelijk publiek vast te houden na afloop van de wedstrijd van Donar. Het sluit ook aan bij de wens van de landskampioen om meer wedstrijden in MartiniPlaza te spelen. Het hoe en wat over kaartverkoop voor beide wedstrijden wordt binnenkort bekend gemaakt.