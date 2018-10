Super Sunday in de maak; met één kaartje naar FC Groningen, Donar en Lycurgus

Lycurgus speelt op zondag 11 november een topwedstrijd tegen Draisma Dynamo. Donar speelt in MartiniPlaza dan tegen Apollo Amsterdam. Auwema heeft contact gezocht met Donar en daar kreeg hij de handen snel op elkaar. Inmiddels heeft ook FC Groningen via algemeen directeur Hans Nijland aan het Dagblad van het Noorden laten weten dat ze enthousiast zijn. De FC speelt die middag om 12.15 uur de Derby van het Noorden tegen sc Heerenveen. Supporters kunnen dan eerst naar FC Groningen om vervolgens om 15.00 uur klaar te zitten voor de basketballers van Donar. aansluitend is het dan Lycurgus om Super Sunday af te ronden.



De Nevobo is al akkoord dat de wedstrijd op de parketvloer van Donar gespeeld mag worden. Anders is het namelijk praktisch niet mogelijk om in een kort tijdsbestek de vloer om te bouwen van basketbal naar volleybal. Er is nog geen definitieve klap gegeven op het idee. Er moet nog naar de praktische uitvoerbaarheid gekeken worden als kaartverkoop, kleedruimte om een go te geven. Auwema zit momenteel in Oostenrijk waar Lycurgus woensdagvond in Klagenfurt de return speelt van de eerste voorronde van de Champions League tegen SK Posojilnica Aich/Dob. Afgelopen donderdag werd in MartiniPlaza met 3-1 verloren.