Super Sunday succesvol; zeges FC Groningen, Donar en Lycurgus

Het was een idee van Abiant Lycurgus manager Reint-Jan Auwema om met de topclubs in de stad Groningen samen iets te organiseren. Dat werd Super Sunday op zondag 11 november, waarbij FC Groningen, Donar en Lycurgus samen optrokken. Het werd een succes. Bijna 26.000 mensen zagen alle drie de clubs winnen. Het was niet alleen qua resultaat een succes, maar de sfeer was overal ook geweldig.

In het Hitachi Capital Mobility Stadion zaten voor de derby tegen sc Heerenveen aan het begin van de middag bijna 21.000 toeschouwers. Om 15.00 uur trad Donar voor een met 4.350 fans uitverkocht MartiniPlaza aan tegen Apollo Amsterdam en om 18.00 uur waren er nog een kleine 1.500 aanwezig om Lycurgus in de topper tegen Draisma Dynamo aan het werk te zien. Super Sunday zal er wel niks mee te maken hebben, maar feit was wel dat alle drie de clubs overtuigende overwinningen boekten.

FC Groningen gaf het goede voorbeeld door de Friezen geen enkele kans te geven. Sinds er gekozen is voor een 4-4-2 opstelling gaat het beter. Het geeft de spelers duidelijkheid. In een paar wedstrijden tijd krijgt de ploeg van trainer Danny Buijs steeds meer kleur op de wangen. Zoals zijn spelers in de eerste helft achter de tegenstander aanjoegen was hartverwarmend en ook lange tijd niet vertoond in eigen huis. Doelpunten konden dan ook niet uitblijven.



In de 27e minuut kopte Django Warmerdam een voorzet van Mimoun Mahi tegen de touwen en een kleine tien minuten later joeg Ritsu Doan de bal op onnavolgbare wijze van afstand in de kruising. Het had ook nog 3 of 4-0 kunnen worden voor de pauze. In de tweede helft was er beduidend minder te beleven, maar de knock-out was voor rust al uitgedeeld. FC Groningen staat nu zestiende met 10 punten uit 12 duels.

Donar boekte een regelmatige zege op laagvlieger Apollo en hoefde niet eens tot het uiterste te gaan om toch met 86-55 te winnen. Na het eerste kwart stond het al 32-14. Op dat moment was de wedstrijd al gespeeld en kon de ploeg van coach Erik Braal enigszins op de spaarbrander de wedstrijd uitspelen om energie te sparen voor de belangrijke Europese wedstrijd komende woensdagavond tegen het Turkse Pinar Karsiyaka. Donar staat tweede in de Eredivisie met 12 punten uit 7 wedstrijden. Jordan Callahan was met 19 punten topscorer.



En Lycurgus tenslotte nam revanche op zichzelf. Na de pijnlijke 3-0 nederlaag vorig weekend tegen promovendus Sliedrecht Sport. Tegen concurrent Dynamo werd met volle overtuiging gespeeld wat resulteerde in een eenvoudige 3-0 (25-20, 25-23 en 25-18) zege. Alleen in de tweede set was sprake van enige strijd en moest de thuisploeg bij een 19-17 achterstand even gas geven om de set binnen te halen. De overwinning bracht de formatie van coach Arjan Taaij terug aan kop van de Eredivisie, samen met Sliedrecht, met 15 punten uit 6 wedstrijden.