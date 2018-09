Steven van de Velde tijdelijk naar Lycurgus; vanwege teveel geblesseerde spelers

In verband met de van blessures herstellende passer-lopers Auke van de Kamp en Pascal Hoogstra is op die positie behoefte aan versterking. Abiant Lycurgus heeft in Steven van de Velde een passer-loper gevonden die in deze behoefte voorziet. De 24-jarige Van de Velde is tot eind december gecontracteerd.

Van de Kamp en Hoogstra zijn aan de beterende hand, maar hebben zeker nog een aantal maanden nodig om helemaal topfit te worden. Gezien het feit dat eind september al gestreden wordt om de eerste prijs van het seizoen was aanvulling gewenst. In de eerste oefenwedstrijden speelde Erik van der Schaaf als passer-loper, waardoor hij zijn libero-rol nog niet in kan vullen. De positie waarvoor hij in eerste instantie gehaald is.

Van de Velde is vooral beachvolleyballer. Samen met zijn partner Dirk Boehlé is hij dit jaar Nederlands kampioen geworden en op het EK in eigen land reikten de twee tot de zestiende finales. Afgelopen jaar speelde de 1.99 meter lange speler voor Inter Rijswijk. Het grappige is dat Van de Velde toen hij acht jaar geleden de keuze voor het zand maakte de keuze ging tussen het strand of Lycurgus. Alleen zou hij toen niet onmiddellijk bij de eerste selectie komen.

Nu komt het er alsnog van. 'Ik had voor mezelf al bedacht dat als ik in de zaal iets wil doen dat het bij één van de topteams zou moeten. Ik krijg de kans om een topsportprogramma te draaien en kijk uit naar het leven als indoorsporter en wie weet met toekomstperspectief. Het is een sprong in het diepe, want ik heb natuurlijk weinig indoorervaring. Ik hoop vooral veel te leren de komende periode,' aldus de speler die op jonge leeftijd begon met volleybal in Voorburg bij Visade.

Coach Arjan Taaij is opgelucht met de gevonden oplossing. 'Steven kan snel van toegevoegde waarde zijn. Hij sluit vanaf de komende week aan en gaat al mee naar België komend weekend. We waren op zoek naar maatwerk en dat is met Steven gelukt. Een aantrekkelijke speler voor een aantal maanden aan je binden lukt niet zomaar even. Steven is een groot talent. Is blokkerend sterk en kan goed serveren. Ik ben blij dat we deze oplossing gevonden hebben.'