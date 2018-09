'Stervende zwaan' Krumins doet mee met 4Mijl; belangrijkste nationale deelneemster

Susan Krumins is de belangrijkste Nederlandse deelneemster tijdens de komende 4Mijl op zondag 14 oktober. Krumins was begin augustus de grote verrassing tijdens het EK-atletiek in Berlijn. Ze won zilver op de 10.000 meter en gaf alles. Ze had zich tijdens de race een 'stervende zwaan' gevoeld meldde ze toen na afloop, omdat ze totaal op was en in de slotfase niks meer kon en bijna zwalkend naar de finish liep.

Krumins en Maureen Koster zijn bij de Nederlandse vrouwen de meest aansprekende namen. De 32-jarige Krumins is een graag geziene atlete bij nationale en internationale wedstrijden en kan in Groningen rekenen op een goede sfeer en veel aanmoedigingen van het publiek. In 2014 ging het Nederlandse record op de 4 Mijl er aan en liep Krumins 20.05. Een jaar later, in 2015 verbrak Maureen Koster dit record door de 4 Mijl in 19.59 min te lopen. Sindsdien staat het nog steeds op haar naam. Andere Nederlandse vrouwen zijn onder andere talent Roos Blokhuis (derde nationaal in 2017), Anne Luijten (vierde nationaal 2017) en Noorderling Jessica Oosterloo.

Roy Hoornweg werd afgelopen jaar de derde nationale man tijdens de 4Mijl. De drie jaren daarvoor was hij steeds de snelste Nederlander. De 29-jarige topatleet kan met recht uitkijken naar zijn race op 14 oktober. Concurrentie zal hij onder andere krijgen van Khalid Choukoud en Mohamed Ali. Choukoud liep in 2014 voor de laatste keer de 4 Mijl en was toen derde Nederlander, in een tijd van 18.15 min. Ali zal goede concurrentie bieden aan beide en werd afgelopen 22 september tweede bij de Dam tot Damloop. Ook Richard Douma, die in 2017 de beste Nederlander was bij de 4 Mijl behaalde staat aan de start samen met Frank Futselaar, die dit jaar zeer goed presteert.

De namen van de internationale atleten worden binnenkort bekend gemaakt.