Slagter en Hammink verliezen met Orange Lions in Litouwen; 95-93 na dubbele verlenging

Twee minuten voor tijd leek een daverende verrassing in de maak. Toen stond de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren nog met 92-89 voor. Hammink maakte deel uit van de starting-five en hij zag Oranje moeizaam uit de startblokken komen. Dit werd in het tweede kwart hersteld. Halverwege stond het 39-39. Dat het nog een verlenging werd was een klein wonder, want halverwege het vierde kwart stond Oranje met 73-59 achter. Topscorer Charlon Kloof dunkte in de slotfase 75-75 binnen.



In de verlengingen had Oranje winstkansen, maar die werden dus niet verzilverd. Hammink noteerde dertien punten en aanvoerder Slagter maakte twee punten. In groep J voor de WK kwalificatie staat Oranje nu vijfde met elf punten uit acht duels. Van de zes landen plaatsen zich drie voor het WK in China. De kwalificatie wedstrijden gaan eind november verder.