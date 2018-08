Sjoerd Koopmans verlaat Donar; hij vertrekt naar Aris Leeuwarden

Sjoerd Koopmans verlaat Donar. De shooting guard is een exponent van de jeugdopleiding van de landskampioen, maar kiest voor een vervolg van zijn loopbaan in Leeuwarden bij Aris. De 21-jarige basketballer hoopt in Friesland ongetwijfeld op meer speeltijd. Bij Donar moest Koopmans het vooral hebben van het intensieve trainingsprogramma om beter te worden. Daarnaast speelde hij ook in het beloftenteam.

Koopmans speelde van 2014 tot en met afgelopen seizoen voor Donar, met ook nog een tussenjaar in Spanje. De 1.95 meter lange speler kreeg in het reguliere seizoen in 27 wedstrijden speeltijd van coach Erik Braal. In vijf wedstrijden van de meest recente play-offs kwam Koopmans in totaal 27 minuten in aktie. In Europees verband kwam Koopmans drie keer in actie. Koopmans heeft in zijn periode bij Donar twee landstitels mee mogen vieren. In Leeuwarden wordt Koopmans herenigd met Bas Veenstra. Veenstra speelde het afgelopen seizoen in Spanje, maar droeg daarvoor het shirt van Donar. De Friezen hebben inmiddels zeven spelers onder contract.