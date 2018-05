Selectie Lycurgus voor nieuwe seizoen krijgt al vorm; acht spelers inmiddels vastgelegd

De zes spelers met wie het contract verlengd is zijn: Auke van de Kamp, Frits van Gestel, Dennis Borst, Sander Scheper, Hossein Ghanbari en Sam Gortzak. Pascal Hoogstra heeft als enige speler van de kampioensploeg van het afgelopen seizoen een doorlopend contract. Daan Nijeboer vertrekt naar het Talent Team Papendal om zijn kansen daar te beproeven. Een andere speler die sowieso vertrekt is Trifon Lapkov. De Bulgaar staat in de belangstelling van diverse clubs. Er liggen nu acht spelers voor het nieuwe seizoen vast. De wens van coach Arjan Taaij is om op veertien spelers uit te komen.



De 24-jarige Van der Schaaf speelde de afgelopen twee seizoenen in Doetinchem. Hij begon met volleyballen bij Smashing '72 in Diemen en stroomde in het seizoen 2014/2015 door naar het eerste team van VV Zaanstad, nadat hij daar diverse jeugdselecties doorlopen had. In Groningen wordt de 1.90 meter lange speler herenigt met zijn oud-ploegmaat Sam Gortzak.



Op de vraag waarom Abiant Lycurgus is de nieuwe libero duidelijk. ' Om te winnen, maar ook om er nog een keer vol voor te gaan om in beeld te komen bij of het Nederlands team of kans te maken op een buitenlands avontuur. Daarvoor ben je bij Abiant Lycurgus aan het beste adres.' De afgelopen jaren passer-loper en nu verder als libero. ' Ik heb er in de jeugd ook wel over nagedacht. Ik was altijd de kleinste, maar heb tot nu toe altijd staande gehouden.'