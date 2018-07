Schaatsers gaan het uitmaken in Wielermeerdaagse; zaterdag de ontknoping in De Wilp

Op de derde plaats staat ook een schaatser, Rik Smit uit 't Harde. Hij heeft 335 punten. De eerste pure wielrenner in het klassement is Björn Bakker uit Wijnjewoude met 334 punten. Kruijer en Knol zijn ook nog ploeggenoten bij Wielervereniging De Kannibaal, daarom moet het wel raar lopen dat niet één van beide met de eindwinst aan de haal gaat. Kruijer, afkomstig uit Heiligerlee, lijkt in de vorm van zijn leven. Hij werd zondag tweede in Peize, maandag zesde in Nieuw-Roden en hij zegevierde woensdagavond in Zevenhuizen.



Het voordeel van deze editie is dat er maar vier etappes zijn, waardoor er meer tijd is om te herstellen. Om zo optimaal voorbereid aan de start te staan. De winnaar van vorig jaar, Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden staat zesde in het klassement met 315 punten. Hij miste de eerste dag vanwege het Nederlands kampioenschap en met maar vier etappes is het missen van die punten bijna niet meer goed te maken in de resterende drie dagen. De renners worden zaterdagavond om 19.45 uur weggeschoten in het Plantsoen in De Wilp.