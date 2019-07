Rol Mollema in de Tour de France kan alle kanten op

Op de 26e etage van The Hotel in Brussel schoof Mollema samen met Porte en Jasper Stuyven achter een tafel om de internationale pers te woord te staan over de komende Tour de France. Mollema laat het over zich heen komen als een ervaren renner. De klimmer begint zaterdag aan zijn zestiende grote ronde. Tijdens deze persconferentie werd duidelijk dat het zomaar kan dat Mollema een rol gaat spelen in het klassement. De intentie is in ieder geval niet om in de eerste week bewust op achterstand gereden te worden.



Volgens Porte vloog Mollema tijdens de laatste hoogtestage in Isola 2000. Om eraan toe te voegen dat Mollema in de basis een klassementsrenner is en de komende Tour zeker een goede eindklassering neer zou kunnen zetten. Wellicht dat na de eerste week de balans opgemaakt wordt en dan het plan definitief getrokken wordt richting Parijs. De 32-jarige coureur straalde rust uit en oogde fris. Helemaal klaar voor wat hij het liefste doet. Drie weken spelen en knokken tegen de elementen om daar voor zichzelf het maximale uit te halen.



Daar kan ik de eerste week direct mee begonnen worden. Na een vlakke eerste etappe Brussel-Brussel en een dag later een ploegentijdrit zijn de finales van maandag, dinsdag en woensdag direct al superlastig. Donderdag is de eerste zware bergrit in de Vogezen met finish op La Planches des belles filles. Dan zal al een stuk meer duidelijk zijn over de rol van Mollema.