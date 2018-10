Ritsu Doan genomineerd voor grootste talent van de wereld; Japanner concurreert met Kylian Mbappé

FC Groningen heeft in de competitie grote moeite om succesvol te zijn, maar Ritsu Doan zorgt voor een positieve noot. De Japanner is door France Football genomineerd voor de Kopa Trophy. De prijs die het grootste voetbaltalent van het jaar in de wereld onder de 21 ten deel valt. Doan neemt het op tegen negen concurrenten, waaronder de Fransman Kylian Mbappé. De speler die afgelopen zomer schitterde op het WK in Rusland.