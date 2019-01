Rienk Mast vertrekt na dit seizoen naar Amerika

Rienk speelde in het seizoen 2017-2018 voor het eerst in de eerste selectie van Donar en ontwikkelde zich uitstekend. In het huidige seizoen draait hij volledig mee in de selectie. Vanaf zijn achtste levensjaar is het zijn droom om in Amerika te studeren en te basketballen. Mast heeft uit een grote lijst van verschillende colleges een weloverwogen keuze gemaakt voor Bradley University in Peoria Illinois op basis van de aanwezige coaching staf en de mogelijkheden om zich daar verder te ontwikkelen.



Hij krijgt hier in zijn eerste jaar direct speeltijd en de mogelijkheid om in de zomerperiodes voor het Nederlands Team uit te komen.Het scholarship zal starten vanaf het nieuwe seizoen. De komende maanden hoopt Mast het seizoen met Donar zo goed mogelijk af te sluiten. Recent was hij tegen Weert de grote man door maar liefst dertig punten te maken. Mast heeft ook al zijn debuut gemaakt voor het Nederlands team en hij heeft inmiddels een landstitel, beker en Supercup gewonnen.