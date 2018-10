Rick Ottema verkast naar Metec; vooralsnog geen profcontract

Wielrenner Rick Ottema reed zijn beste seizoen ooit, maar een profcontract lijkt er niet in te zitten. De Muntendammer reed het hele seizoen vooraan mee. In maart won de 26-jarige renner de Ronde van Groningen, in juni was hij de sterkste in de Ronde van Limburg en overall won Ottema het eindklassement van de Topcompetitie.

Voeg daar nog diverse korte klasseringen bij zodat het palmares van Ottema het afgelopen seizoen een flinke boost gekregen heeft. De afgelopen twee seizoenen kreeg de winnaar van de Topcompetitie automatisch een profcontract bij Roompot. Dat is dit seizoen niet meer het geval en dat is balen voor de Groninger, omdat gezien zijn leeftijd het al aan de late kant is om de overstap nog te maken naar het allerhoogste niveau. Waarschijnlijk geen prof volgend jaar, maar wel een andere ploeg.



Ottema verlaat het Alecto Cycling Team en stapt over naar de formatie van Metec TKH Cyclingteam van sponsor Michel Megens. Een ploeg waar zeker een mooi programma voor hem klaarligt. Met ongetwijfeld regelmatig wedstrijden tussen de profs. Momenteel rondt Ottema zijn seizoen af in de Tour of Iran, waar hij in de eerste etappe zesde werd.