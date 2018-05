Rick Ottema toont klasse met Districtskampioenschap; Muntendammer rolt in finale iedereen op

Wielrenner Rick Ottema is bezig aan een uitstekend seizoen. Hij werd begin maart al zesde in de Ronde van Drenthe en een week later was de Muntendammer de beste in de Ronde van Groningen. Sindsdien rijdt de 25-jarige Ottema veelvuldig hele korte uitslagen. Zo werd hij ruim een week geleden nog elfde in het algemeen klassement van de lastige etappekoers Fleche du Sud in Luxemburg. Het was dan ook geen wonder dat Ottema maandag in Gieten het kampioenschap van District Noord voor zich opeiste.

De manier waarop was indrukwekkend. In de laatste ronde van ruim zeven kilometer zette Ottema de wedstrijd volledig op zijn kop. Er was na een uur koers een kopgroep van vier ontstaan. Peter Merx uit Groningen, Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden, Stef Krul uit Tjalleberd en Martijn Dijkstra uit De Knipe leken het uit te gaan maken. Ze hadden lange tijd een geruststellende voorsprong van meer dan een minuut. In de slotfase maakte een groep van acht man zich los uit het peloton. Hier zat Ottema bij en vanuit dit achttal versnelde Ottema nog een keer. Adrie Lindeman uit Assen en Steven Willemsen uit Groningen gingen in zijn kielzog mee.



De voorsprong slonk als sneeuw voor de zon. In de absolute finale was duidelijk dat de drie de kopgroep toch nog terug zouden halen. Net voordat dit een feit was, demarreerde Merx met overtuiging. Niemand kon volgen, behalve Ottema. In de slotkilometer kwamen de twee bij elkaar en nog één keer aanzetten was voldoende voor Ottema om solo onder het finishdoek door te komen. Merx werd tweede en Van der Duin rolde als derde over de streep. Zo stal Ottema de zege zeker niet, want door zijn kracht en klasse was hij de regisseur van de finale.