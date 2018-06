Rick Ottema blijft leider in Topcompetitie; na vijfde plaats tijdrit in Emmen

De Topcompetitie bestaat uit acht wedstrijden waarvan er nu inmiddels zes zijn afgewerkt. Er resteren nog een individuele klimtijdrit in Vaals op woensdag 4 juli en op 9 september is de HLB Van Daal Eurode Omloop de afsluitende klassieker. Ottema heeft derhalve goede papier om bovenaan te blijven staan. De afgelopen twee seizoenen verdiende de winnaar een profcontract bij Team Roompot Nederlandse loterij, maar dat is niet meer zo. Ottema, die onder andere de Ronde van Groningen en de Ronde van Limburg won dit jaar, heeft zich wel dusdanig in de kijker gereden dat hij wel hoge ogen lijkt te gooien om het volgend jaar ergens als prof te proberen.



De Vries heeft een stagecontract verdiend bij Lotto Jumbo NL. Hij is de beste jongere in het algemeen klassement en kan niet meer achterhaald worden de laatste twee wedstrijden. Een opmerkelijk feit, omdat dezelfde De Vries aan het begin van dit jaar zijn profcontract bij Roompot inleverde vanwege hartproblemen. Gaandeweg zijn deze klachten verdwenen en kan hij weer vol voor de sport gaan. Hij sloot zich aan bij de NWVG in Groningen en haalde snel weer goede resultaten met dit stagecontract als voorlopige hoogtepunt.