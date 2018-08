Resultaat gevraagd bij FC Groningen; om van hatelijke nul af te komen

FC Groningen-trainer Danny Buijs is niet te benijden. In zijn eerste avontuur in het betaalde voetbal staat de druk er direct op na twee nederlagen in de eerste twee speelrondes van de Eredivisie. Daardoor is de competitiestart al mislukt en is het een kwestie van proberen te repareren wat fout gegaan is. Te beginnen zaterdagavond vanaf 18.30 uur in Doetinchem tegen promovendus De Graafschap.

De formatie van trainer Henk de Jong opende met een daverende verrassing door Feyenoord op De Vijverberg met 2-0 te verslaan. Daarop volgde een kansloze 5-0 nederlaag bij NAC in Breda. Het kan altijd spoken in de Achterhoek en dat weet iedereen bij FC Groningen ook. De kunst is om de extreem slechte wedstrijd tegen Willem II (1-0 verlies) uit de gedachten te poetsen en met nieuwe energie aan de volgende uitdaging te beginnen. Het ligt voor de hand dat Buijs qua opstelling gaat ingrijpen om een positieve beweging tot stand te brengen. Jesper Drost speelde tegen de Tilburgers zeer tegenvallend en zou zo maar eens het kind van de rekening kunnen worden.



Van de vijftien ontmoetingen op het hoogste niveau bij De Graafschap werden er zeven gewonnen, was er drie keer een nederlaag en eindigde het vijf keer in een gelijkspel. Het laatste uitduel werd door de groenwitten winnend afgesloten. Via doelpunten van Albert Rusnak en Michael de Leeuw werd het op 21 november 2015 2-1 voor FC Groningen. Een zelfde uitslag zou nu met beide armen ontvangen worden. Om niet nog verder weg te glijden is een resultaat gevraagd. Zo simpel is het. Na De Graafschap volgen PEC Zwolle thuis, Ajax uit en AZ thuis. Een serie waar op voorhand ook niet direct muziek in zit. Het wordt een spannend weekend derhalve voor iedereen die de FC een warm hart toedraagt.