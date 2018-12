Reserves FC Groningen winnen wel van FC Emmen

Terwijl het 2-1 verlies van FC Groningen tegen FC Emmen een dag later nog nagalmde en de club bekendmaakte dat technisch manager Ron Jans aan het einde van het seizoen vertrekt was het positieve nieuws dat de reserves van FC Groningen wel van FC Emmen wisten te winnen. Een oefenduel eindigde in 2-0 voor de Groningers.

FC Groningen nam na een half uurtje spelen de leiding door een doelpunt van Amir Absalem. Even later verdubbelde de inmiddels van een blessure herstelde Michael Breij de score. In beide gevallen was Uriel Antuna de aangever van de doelpunten. Van de van Manchester City gehuurde Mexicaan neemt FC Groningen overigens binnenkort afscheid. Antuna heeft de afgelopen twee jaar te weinig laten zien om van een succes te kunnen spreken.



Vanuit de eerste selectie waren onder andere doelman Kevin Begois, Tom van de Looi en Ahmed Mendes Moreira van de partij. Ajdin Hrustic moest met een onbekend blessure het veld verlaten. Na de pauze schoot aanvaller Tim Freriks nog op de paal, maar het bleef bij 2-0. Een schrale troost, omdat de groenwitten deze eindstand veel liever een dag eerder op het scorebord zouden hebben gehad.