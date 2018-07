Reint-Jan Auwema wordt manager bij Lycurgus; stap naar verdere professionalisering

Reint-Jan Auwema uit Norg, die per direct in dienst treedt als manager bij Abiant Lycurgus. De 44-jarige Auwema kwam als meest geschikte kandidaat naar voren in de sollicitatieprocedure. Het bestuur is blij de vacature te kunnen vervullen, omdat hierdoor een verdere noodzakelijke stap gezet wordt in het uitbouwen van de organisatie.

Bestuurslid Rianne Folkerts hierover. ‘ Het werd steeds duidelijker dat we in de organisatie stappen moeten zetten om te professionaliseren. Het aanstellen van Reint Jan is hierin een belangrijke stap. Hij was voor ons kandidaat nummer één en zijn blij dat de vacature is ingevuld op een manier die ons voor ogen staat. Om deze aanstelling binnen de begroting mogelijk te maken, moesten we knijpen in het beschikbare spelersbudget. Gezien de samenstelling van de selectie zijn we daar wat ons betreft goed mee omgegaan.’

Auwema is zijn hele leven al sportliefhebber en zeer verguld met zijn nieuwe baan. ‘Ik kijk er ongelofelijk naar uit en ben blij met de kans die mij geboden wordt. Er is een hoop te doen. Voor mij is het leren in een topsportomgeving, maar de afgelopen jaren heb ik in verschillende functies veel ervaring opgedaan. Ik zal mijn hele ziel en zaligheid erin stoppen en dan komt het vast goed.’ Recent was Auwema wethouder in de gemeente Noordenveld. Daarvoor was hij ondernemer en onder meer accountmanager in het bankwezen.

Volgens Auwema is het doel de komende tijd om zowel de commerciële aantrekkingskracht als de aantrekkingskracht van het grote publiek in Lycurgus te vergroten. In verband met een al geplande vakantie rolt Auwema langzaam in zijn functie en is hij vanaf 1 september fulltime in dienst.