Rebecca Groote uit Groningen is Nederlands Kampioene Acrogym

De 8-jarige Rebecca Groote uit de stad Groningen is samen met haar acro-partner Ties Oosterhof uit het Friese Donkerbroek Nederlands Kampioen geworden in Acrogym. Ze wonnen de titel in de D- en E-lijnen.

Het duo traint sinds een jaar samen bij acrovereniging Gym Academy in Marum. Eerder al werden ze provinciaal kampioen van Groningen en waren ze de beste van Noord-Nederland. Dat leverde ze ook een plaats op in de halve finale van het NK. Uiteindelijke kwalificeerde Rebecca en Ties (10) zich voor de grote finale van de D-lijn in Oss.



Tijdens het NK excelleerden Rebecca en Ties met een bijzondere routine vol balans- en tempo-elementen. Ze werden Nederlands Kampioen met de op twee na hoogste score van de hele dag in een veld van maar liefst 121 teams in verschillende categorieën.



De 8-jarige Rebecca stroomt volgend jaar door naar de A-lijn: het hoogste niveau in acrogym.