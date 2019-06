Prinsen wint Omloop van Bedum in recordtijd

Ruim zeventig renners maakten er een snelle race van. Op het fraaie parcours in Bedum waar de wielrenners graag komen werd over 80 kilometer een nieuw parcoursrecord gereden. Bijna een minuut sneller dan het oude record van Bauer uit 2010. De coureurs haspelden de kilometers af in een tijd van 1 uur 46 minuten en 34 seconden. Een gemiddelde van ruim 45 kilometer per uur. Dit leverde Prinsen nog een extra premie van 100 euro op.



De gecombineerde wedstrijd van elite/beloften renners en amateurs leverde geen meeslepende koers op. Het tempo lag te hoog om weg te komen. Er waren een aantal die het probeerden, maar een kopgroep met een serieuze voorsprong kwam nooit tot stand. Dat vonden de rappe mannen best. Zij wilden er graag om sprinten. Prinsen kwam als eerste uit de laatste bocht. Dat gaf hem voldoende voordeel al beschikte Bauer in de laatste 50 meter over meer snelheid, maar voor hem kwam de streep net te vroeg.



Beste Groninger met een vierde plaats was Johan Knol. Voor de heren werd in Bedum een dameskoers gereden over 40 kilometer. De dames van Wielervereniging de Kannibaal heersten en werden één, twee en drie. Nicole Clerx uit Groningen nam de mooiste bloemen mee. Plaatsgenote Floor Weerink was tweede en Leonie Lubbinge uit Drachten ging als derde mee op het ereschavot.