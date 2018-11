Pascal Hoogstra vertrekt bij Lycurgus; wegens langsdurige knieblessure

Om die reden is besloten om de verbintenis te ontbinden, zodat de passer-loper in alle rust kan werken aan zijn herstel. De 21-jarige Groninger kwam in de zomer van 2017 over van het Talent Team Papendal en al vrij snel bleek dat sprake was van overbelaste knieën en pezen. Ondanks intensieve behandelingen en rust is er tot op heden geen route gevonden om Hoogstra speelklaar en fit te krijgen. Als Hoogstra op termijn herstelt dan behoort een terugkeer bij de selectie van ycurgus tot de mogelijkheden.



In de competitie kende de ploeg van coach Arjan Taaij afgelopen weekend ook een tegenvaller. Tegen promovendus Sliedrecht Sport werd met 3-0 verloren via de setstanden 25-23, 25-16 en 25-23. Lycurgus was geen schim van wat het kan en was vooral druk met zichzelf. Taaij noemde het na afloop onacceptabel en een duidelijk spiegelmoment voor de ploeg. Vooral in de tweede set was het spel bedroevend slecht en zakte de landskampioen door een bedenkelijke ondergrens. Door de nederlaag is Lycurgus geen koploper meer. De achterstand op lijstaanvoerder Achterhoek Orion bedraagt na zes speelronden twee punten.