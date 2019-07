Oud-profs BV Veendam en FC Groningen slijpen de roestige messen: ontmoeting in Hoogezand

De oud-professionals van BV Veendam en FC Groningen treden in september weer tegen elkaar aan in Hoogezand. Op vrijdag 13 september worden op sportpark De Kalkwijck de al wat roestige messen weer geslepen.

FC Groningen is gebrand op revanche, want de eerste wedstrijd in de reeks die voorbestemd is een traditie te worden, werd vorig jaar ruimschoots met 4-2 door Veendam gewonnen. En dat zit de aloude groenwitte glorie niet lekker.

De organisatie is in handen van de John Schokker Foundation samen met de voetbalvereniging Hoogezand. De opbrengst gaat naar de Foundation die zich inzet voor ondersteuning van aankomende topsporttalenten uit de gehele regio Groningen.

De Commerciële Commissie van de John Schokker Foundation streeft er naar met de leiding van beide teams aansprekende namen naar Hoogezand te krijgen. Ook wordt gewerkt aan een representatieve omlijsting van het duel.

Op de foto: beide teams posteren vriendschappelijk voor de wedstrijd van vorig jaar. Toen nog wel…..