Oefenzege FC Groningen; De Graafschap met 3-1 verslagen

FC Groningen heeft na recente oefennederlagen tegen Bayer 05 Uerdingen en FC Emmen weer gewonnen. In Silvolde werd promovendus De Graafschap vrij eenvoudig met 3-1 verslagen. De FC stond binnen een half uur al met 2-0 voor. Komende zondag wacht een volgende serieuze uitdaging. Dan is vanaf 14.30 uur Werder Bremen te gast in het Hitachi Stadion.