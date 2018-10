FC Groningen heeft nog zeven kansen tot de winterstop

FC Groningen had meer verdiend zaterdagavond tegen koploper PSV, maar verloor met 2-1. Een punt lag lange tijd in het verschiet, maar vijf minuten voor tijd profiteerde Dumfries van persoonlijke fouten bij de thuisploeg. Tussen de benen van doelman Sergio Padt door velde de verdediger het vonnis over FC Groningen. Het gevolg was de achtste nederlaag van het seizoen en met vier punten uit tien wedstrijden nog vaster op de laatste plaats in de Eredivisie.

Langzamerhand krijgt de ploeg van trainer Danny Buijs iets meer kleur op de wangen. Met name aan strijd en passie ontbreekt het de laatste weken niet. Het afdwingen van geluk is nog ver te zoeken. De balans valt nog altijd zeer negatief uit. Getuige acht nederlagen in tien wedstrijden. Komt nog bij dat alle concurrenten onderin wel een resultaat boeken, waardoor de situatie nog minder rooskleurig geworden is. Het verschil naar de veilige vijftiende plaats bedraagt door de zege van De Graafschap al zes punten. Dat lijkt niet veel, maar speel het eerst maar eens dicht. De kortste klap is twee overwinningen op rij en dan moet de concurrentie steeds verliezen.

De komende periode moeten echt punten gehaald worden om richting de winterstop een dusdanige positie op de ranglijst te hebben dat versterkingen op de groene grasmat ingezet kunnen worden om de FC daadwerkelijke hogerop te helpen. En niet om het degradatieleed verder te moeten verzachten. Tot de winterstop komt FC Groningen nog zeven keer in aktie. Te beginnen komende zaterdag in Rotterdam tegen Excelsior. Daarna volgt op zondag 11 november de derby tegen sc Heerenveen, om na een interland weekend, op zondag 25 november op bezoek te gaan bij Feyenoord.



Vervolgens op zondag 2 december thuis tegen NAC Breda, op 9 december uit tegen VVV Venlo, op 16 december thuis tegen FC Emmen en op zaterdag 22 december wordt met een uitduel tegen Fortuna Sittard het voetbaljaar 2018 afgesloten. De statistieken voor komende zaterdag zijn alvast niet hoopvol. Van de laatste vijf bezoeken aan Woudenstein werd slechts één keer gewonnen. De laatste drie keer eindigde het duel zelfs steevast in een nederlaag.