Transfergeweld FC Groningen duurt voort: club presenteert drie nieuwe spelers

Linker middenvelder/linksbuiten Mo El Hankouri is afkomstig van Feyenoord, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Willem II. Dit jaar mocht hij voor Feyenoord tot dusver vijf keer komen opdraven in de eredivisie. De 21-jarige Marokkaanse Rotterdammer tekent naar verwachting een meerjarig contract in Groningen.



Ook Paul Gladon wordt woensdag gepresenteerd. De 26-jarige spits zat sinds kort zonder club, nadat hij zijn contract bij Premier League-club Wolverhampton Wanderers had afgekocht. Gladon vertrok in 2016, na een goed seizoen bij Heracles Almelo, naar de ‘Wolves’ maar speelde daar uiteindelijk maar één enkele wedstrijd. Hij werd de afgelopen periodes tweemaal verhuurd, één keer aan zijn oude club Heracles en aan het Belgische VV Sint Truiden, waar hij ook niet aan spelen toekwam. In Groningen ondertekent de in Hoofddorp geboren Gladon naar alle waarschijnlijkheid een contract tot het einde van het seizoen.



Gladon en El Hankouri worden woensdagmiddag tegelijk gepresenteerd met de van Manchester City gehuurde Japanner Ko Itakura.



Met deze drie aanwinsten staat het totale aantal binnenkomende transfers tijdens de winterse transferperiode al op zes. Eerder werden Thomas Bruns, Kaj Sierhuis en Iliass Bel Hassani al vastgelegd.